Le taux de contraventions liées à l’utilisation des voitures administratives est passé de 4% entre janvier et mai 2018 à 3,6% durant les mois de juin et de juillet 2018 (4,8% pour toute l’année 2017 et 7,3% en 2016), selon un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières publié mardi 8 août.

“Cette baisse est obtenue grâce à l’intensification des campagnes de contrôle et l’augmentation du nombre des voitures contrôlées, notamment durant la campagne nationale de contrôle des voitures administratives lancée à l’occasion de l’Aïd el Fitr. Cette campagne a fait passer la moyenne mensuelle des voitures contrôlées à 3.061 voitures en juin et juillet 2018, contre une moyenne mensuelle de l’ordre de 2.322 voitures en 2017 et 1.134 voitures en 2016”, précise le ministère.

Et ce n’est pas, explique le département des Domaines de l’Etat: une nouvelle équipe de contrôle a été dernièrement mise en place dans le gouvernorat de Siliana et a démarré son activité en mai dernier, ce qui permettra de renforcer la répartition géographique des équipes de contrôle et de soutenir les efforts de contrôle.

Il est à noter que les équipes mixtes de contrôle des voitures administratives ont commencé, depuis le 1er décembre 2017, à infliger des amendes aux contrevenants, en vertu du décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017, relatif au contrôle de l’utilisation des voitures administratives lors de la circulation, ce qui a contribué à rationaliser davantage l’utilisation de ces voitures et à limiter le nombre d’infractions.

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières réitère son appel aux utilisateurs des voitures administratives à respecter les lois et règlements en vigueur dans ce domaine afin d’éviter de s’exposer aux amendes et à l’invocation de leur responsabilité administrative.

Ledit département invite également les responsables des structures administratives gestionnaires des parcs de voitures administratives à renforcer le contrôle sur ces voitures et à fournir aux utilisateurs les documents nécessaires en leur rappelant les obligations mises à leur charge selon la réglementation.