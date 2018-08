La Bourse de Tunis débute la séance de ce mardi 7 août 2018 sur une note positive, le Tunindex progressant de 0,32% à 8.397,87 points dans un volume total de 1,025 MDT.

Dans le vert, le titre HEXABYTE grimpe de 2,99% à 5,51 D, suivi par UIB et ELECTROSTAR qui gagnent respectivement 2,79% et 2,34% à 34,95 D et 2,18 D

A la baisse, UADH recule de 2,74% à 1,77 D, tout comme CELLCOM et STB qui baissent respectivement de 2,46% et 1,94% à 1,58 D et 5,05 D.