La maison de la culture maghrébine “Ibn Khaldoun” a ouvert ses portes au public, samedi 04 août, après une fermeture de deux ans pour des travaux de restauration et de rénovation.

Une exposition collective d’art plastique a été inaugurée lors de la cérémonie d’ouverture, présidée par le ministre des Affaires culturelles, en plus de l’organisation d’un récital musical animé par la troupe de Zied Zouari avec la participation de l’artiste Aida Nayati. L’exposition collective comporte les œuvres de 30 artistes plasticiens tunisiens, libyens, algériens et marocains.

Selon la directrice de la maison de la culture “Ibn Khaldoun”, Bakhta Oueslati, les travaux de restauration et de rénovation ont duré 20 mois et ont touché les salles de représentations, la salle d’exposition ainsi que le circuit électrique et hydraulique de l’espace.

Elle a également souligné qu’un programme complet a été élaboré pour faire rayonner la vocation maghrébine de cette institution culturelle, et ce à travers le lancement d’un club d’art maghrébin en partenariat avec la Direction de la coopération internationale au ministère des Affaires culturelles et la collaboration des différentes ambassades maghrébines accréditées en Tunisie.

En outre, les différents clubs de la maison de la culture seront ré-ouverts à l’instar du club de théâtre, le ciné-club, le club d’art plastique et le club de musique. Selon la même source, une cinémathèque sera créée, a-t-elle indiqué.

Plusieurs manifestations culturelles de la maison ayant attiré un public averti à l’instar des “jeudis des poètes”, “les nuits des stars” et “le festival de la poésie populaire” seront reconduites, a-t-elle encore assuré.