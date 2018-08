La Bourse de Tunis a débuté la séance du vendredi sur une note positive, avec une progression de 0,15% du Tunindex à 8.389,62 points dans un volume total de 765.000 dinars.

Dans le vert, le titre SOPAT grimpe de 3,18% à 2,27 D, suivi par SOTRAPIL et ATTIJARI BANK qui gagnent respectivement 2,84% et 2,70% à 15,55 D et 55,05 D.

A la baisse, GIF FILTER recule de 2,96% à 1,31 D, tout comme TAWASSOL GROUP HOLDING et BTE qui baissent respectivement de 2,63% et 2,19% à 0,37 D et 12,90 D.