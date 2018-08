Le ministère de la Santé et Club El Bassar ont signé, jeudi 2 août 2018, une convention de partenariat qui stipule que ce dernier va offrir des services de préventions et de soins en ophtalmologie au profit des citoyens à partir de ce mois d’août au sein des structures et des établissements de santé publique.

En effet, dans le cadre du programme des activités annuelles élaborées en coordination avec le ministère de la Santé, et d’après cette convention, Club El Bassar s’engage à présenter un diagnostic et les soins nécessaires au profit des citoyens au sein des établissements de santé publique dans les différentes zones du pays.

L’association fera recours à des médecins volontaires spécialistes et des résidents en médecine pour offrir leurs prestations sanitaires avec un engagement des structures de la santé relevant du ministère d’assurer le transport et le logement lors de l’accomplissement de leurs actions bénévoles.

A l’occasion de la cérémonie de signature de la convention, le ministre de la Santé, Imed Hammami, a indiqué que cet accord permettra d’offrir des soins adéquats aussi bien dans les établissements publics de santé que dans le milieu scolaire.

Le secrétaire général du Club El Bassar, Oualid Zbiba, a affirmé que cette convention est à même de consolider les activités de l’association en Tunisie, qui, a-t-il précisé, offre ses soins dans plusieurs pays d’Afrique dans le cadre d’une coopération avec l’Organisation mondiale de santé (OMS).