La Bourse de Tunis a terminé, la séance du mercredi 1er août, en en territoire positif, le Tunindex ayant gagné 0,16% à 8.422,13 points, dans un volume d’échanges de 7,244 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre UADH s’est monnayé à 1,75 D, soit une progression de 6,06%, suivi par BNA qui a réalisé le plus fort volume (1,744 MDT), clôturant la séance à 21,90 D, soit un accroissement de 5,28 %.

Dans le vert, le titre AMS a progressé de 4,21% à 0,99 D, suivi par le titre GIF FILTER qui a gagné 3,75% à 1,38 D; CEREALIS en hausse de 2,99% à 5,16 D.

En revanche, SOPAT a chuté de 5,62% à 2,35 D; -4,17% pour SOTETEL à 3,90 D; – 4,13% pour SOTEMAIL à 1,39 D.

Dans le rouge, SERVICOM et EURO-CYCLES ont réalisé des chutes respectives de 4,09% et 3,09% à 2,11 D et 26,65 D.