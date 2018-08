Près de 230 infractions économiques relevées les 28 et 29 juillet 2018

Les campagnes de contrôle économique menées par 18 équipes de contrôle économique et 15 agents de la police et de la police municipale, ont permis de relever 227 infractions économiques, dont 119 contraventions ayant trait à l’augmentation illégale des prix, 89 pour cause de non-affichage des prix, 18 suite à l’utilisation d’instruments de pesage illégaux, une contravention dans la commercialisation d’une marchandise d’origine inconnue, outre la saisie de 10 instruments de pesage et d’importantes quantités de pommes de contrebande.

Selon un communiqué publié mercredi 1er août par le ministère du Commerce, des décisions ont été prises en collaboration avec les autorités régionales pour la fermeture des locaux et des points de vente ayant enfreint la loi, suite au constat de l’application d’augmentations exorbitantes des prix non justifiées.

Les campagnes de contrôle économique se poursuivent dans ce sens pour prémunir le pouvoir d’achat du consommateur et lutter contre tout dépassement de la loi.

Le département du commerce appelle les différents intervenants à respecter la loi en vigueur, en appliquant les procédures répressives et des punitions contre les contrevenants avec la prise des mesures nécessaires pour fixer les prix et les marges de bénéfice, selon les textes réglementaires en vigueur.

Il convient de rappeler que les dernières patrouilles se sont déroulées les 28 et 29 juillet 2018 et ont concerné les circuits de distribution des fruits et légumes dans les gouvernorats du Grand Tunis.