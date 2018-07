Les recettes des exportations des dattes tunisiennes ont atteint un record de plus de 700 millions de dinars (MDT), a annoncé, mardi 31 juillet, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Pour la saison actuelle (du 1er octobre 2017 jusqu’au 27 juillet 2018), les recettes des exportations des dattes ont enregistré une augmentation en valeur de 32,6% pour se situer à 700,832 MDT contre 528,263 MDT au cours de la même période de 2017.

En volume, la Tunisie a exporté environ 119,710 mille tonnes de dattes, au cours de cette saison, contre 102,869 mille tonnes, au cours de la saison écoulée, soit une évolution de 16,37%,

Cette augmentation est due à l’évolution des exportations vers les marchés traditionnels, tels que le Maroc (+25% en quantités exportées) et l’Espagne (+49% en quantités exportées).

Il s’agit également de l’intensification des opérations d’export sur de nouveaux marchés non traditionnels, dont les Etats-Unis -où les quantités exportées ont atteint plus de 8.800 tonnes (+117%)- et l’Inde -où les exportations de dattes ont cru de 182%.