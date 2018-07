Tunisie Telecom, partenaire technologique par excellence des grands comptes, a réussi à tisser de relations de partenariat solides qui s’inscrivent dans la durée.

En effet, depuis le début de cette année 2018, pas moins de 6 partenaires ont renouvelé leur confiance aux services de Tunisie Telecom par le renouvellement de leurs contrats de partenariats.

On cite notamment le PROLOGIC Holding, un des leaders du marché des équipements et des services IT en Tunisie ; Oddo BHF Tunis – filiale du célèbre groupe financier franco-allemand- ; la Télévision Tunisienne, la Poste tunisienne, et tout récemment l’Ordre national des avocats de Tunisie et la Compagnie des comptables de Tunisie.

Sur un autre plan, Tunisie Telecom a enrichi davantage son portefeuille clients “Grands comptes“, déjà diversifié et très large, par la signature de nouveaux contrats de partenariat.

En effet, le prestigieux groupe STUDI, implanté dans plus de dix pays en Afrique amis aussi en France et exerçant ses activités dans plus d’une trentaine de pays, vient de conclure un accord de partenariat triennal avec l’opérateur national des télécommunications pour bénéficier d’une offre globale en matière de téléphonie fixe et Mobile, la DATA, la Fibre Optique, la VOIP, la MPLS.

Idem pour le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise de Tunisie «CJD» qui va bénéficier d’un portefeuille diversifié de solutions télécoms (Fixe, Mobile, Data, services managés à très haut débit, Cloud et sécurité), ainsi que de solutions sur mesure et des conseils par rapport aux choix techniques.

Toujours au cours de 2018, Tunisie Telecom a signé un protocole d’entente avec «TMI» l’un des plus grands intégrateurs de solutions informatiques, réseaux et sécurité pour conforter les positions des deux partenaires afin d’offrir une large panoplie de produits de télécommunications et d’infrastructure IT, IP et sécurité, pour répondre aux besoins des marchés local et africain.

Bref, chez notre opérateur national de référence, les relations de partenariat se tissent avec beaucoup de confiance et d’engagement pour aider les acteurs économiques et les composantes de la société civile à jouer pleinement leur rôle.