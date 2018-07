Le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR) et l’Agence de l’Entreprenariat en Méditerranée (ACIM) organisent actuellement et jusqu’au 2 août prochain un roadshow “DAAM” pour soutenir l’entrepreneuriat de la diaspora tunisienne.

Durant ce roadshow, les partenaires du projet DAAM et les accompagnateurs viennent à la rencontre des porteurs de projet de la diaspora tunisienne pour leur fournir conseil sur le climat des affaires, les secteurs porteurs en Tunisie, les questions de législation et de fiscalité et les orienter dans leur parcours de création d’entreprise.

Les entrepreneurs ou futurs créateurs d’entreprise pourront échanger avec les experts en B2B et bénéficier de conseils personnalisés.

Ils pourront également être informés des opportunités d’accompagnement offertes par le dispositif DiafrikInvest, mené par ACIM et la CONECT en Tunisie, dont l’appel à projets est en cours jusqu’au 31 août.

Positionné comme un accélérateur de création d’entreprise, DiafrikInvest entend renforcer le potentiel des projets d’entreprises de la diaspora et activer leur développement.

Depuis avril 2018, 15 accompagnateurs-coach en Tunisie suivent un parcours de formation dédié à l’accompagnement des porteurs de projet tunisiens résidant à l’étranger. L’objectif de cette formation est de constituer un pool d’accompagnateurs de référence pour appuyer les porteurs de projet de la diaspora dans la création de leur entreprise en Tunisie. Cette formation est menée dans le cadre du projet DAAM (projet Lemma, coordonné par

Expertise France et financé par l’Union européenne) et du projet ESAM (financé par l’AFD).

Les personnes souhaitant bénéficier de cette formation pourront rencontrer les experts durant les dates suivantes:

Tunis – La Marsa : le lundi 30 juillet 2018 de 17h à 21h au Village FCR, Marsa Saf Saf

Mahdia : le mardi 31 juillet 2018 de 17h à 21h rue de la République / Place des Droits de l’Homme (devant Carrefour)

Djerba : le jeudi 2 août 2018 de 17h à 21h plage Sidi Yati 2

Sousse : le vendredi 10 août 2018 de 17h à 21h au Village FCR à Port El Kantaoui