Dmitri Dmitrijev, député et membre de la Commission sociale du Parlement estonien, qui a dirigé une délégation début juillet 2018 en Tunisie qui a eu des changes avec la Commission de la santé et des affaires sociales, présidée par Docteur Souheil Alouini, projette de lancer au chef du gouvernement tunisien une invitation à visiter son pays pour prendre connaissance de la manière dont ce pays balte est devenu le pays le plus numérisé au monde.

Dmitri Dmitriejev s’est rendu en Tunisie pour présenter le modèle estonien de numérisation du système de santé à la Commission de la santé de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) qui veut pousser dans cette direction en Tunisie.

Le député estonien avait accueilli, en mai 2018, Souheil Alouini, député Machrou Tounes Al Horra, et président de cette commission, dont il a fait la connaissance lors d’un congrès médical en Suède en avril 2018.

La Tunisie n’arrive pas également, depuis 5 ans, à instaurer un système d’identifiant unique destiné en particulier à mieux cibler les subventions des produits de base qui, actuellement, profitent à toutes les catégories sociales.