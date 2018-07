Samir Taieb et Salma Elloumi, respectivement ministres de l’Agriculture et du Tourisme, ont signé, lundi 23 juillet, un accord de partenariat entre les deux départements visant à développer l’agritourisme biologique.

Dans ce cadre, 25 projets de développement du tourisme biologique devraient voir le jour dans cinq gouvernorats (Nabeul, Kasserine, Bizerte, Béja et Tozeur).

Il s’agit de dynamiser l’emploi agricole, l’artisanal et l’agri-rural dans les régions concernées, mais aussi de valoriser les produits locaux biologiques et les activités reflétant les caractéristiques et spécificités de chaque région.

Samir Taieb a déclaré aux médias que cet accord permettra de valoriser les régions agricoles et de créer plusieurs projets dans ces régions.

Pour sa part, Salma Elloumi dira que cet accord met en valeur l’agriculture biologique et durable lequel est “un secteur important mais qui est encore marginalisé en Tunisie et qui sera développé afin d’attirer une nouvelle catégorie de touristes tout au long de l’année contrairement au tourisme balnéaire qui est un tourisme saisonnier”.

De nouveaux circuits touristiques dans l’agriculture biologique seront créés dans les cinq gouvernorats cités plus haut et seront suivis par d’autres projets dans les gouvernorats.

L’accord s’inscrit dans le cadre du partenariat entre les ministères de l’agriculture, du tourisme, de la culture et des secteurs public et privé, selon le ministère du tourisme.

Pour rappel, une convention de coopération entre la Tunisie et la Belgique a été signée le 21 avril 2018 portant sur l’élaboration d’un plan d’action pour le développement du secteur du tourisme vert juste et durable.

Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le cadre du Plan national pour le développement de l’agriculture à horizon 2020 “Agriculture biologique : horizon 2020”, notamment le projet d’écotourisme.