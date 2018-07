“La saison de transformation des tomates se déroule normalement et le stock actuel de tomates concentrés atteint actuellement 11000 tonnes” a indiqué le ministre de l’industrie, des petites et moyennes entreprises, Slim Feriani.

Lors de sa visite à Haouaria (gouvernorat de Nabeul) , Le ministre, accompagné des présidents de l’UTAP, Abdelmajid Zar et de l’UTICA, Samir Majoul, a indiqué que les défis à relever dans ce secteur consistent essentiellement en la qualité, le renforcement de la productivité et la rationalisation des eaux d’irrigation afin de promouvoir la filière des tomates et l’exportation des produits agro-alimentaires, qui représentent 10% des exportations tunisiennes.

Il a indiqué que le stock de cette année est satisfaisant malgré une baisse de la production lors de cette saison à cause de la réduction des superficies cultivées.

Le président de l’UTAP, Abdelmajid Zar, a indiqué que le secteur connait une baisse remarquable de la production et plusieurs problèmes dont la hausse de son coût, l’absence de subventions et les circuits de distribution informels.

Par ailleurs, Zar avait appelé vendredi à une révision à la hausse du prix du lait frais destiné aux centres de collecte et de transformation.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa visite à Haouaria pour prendre connaissance du déroulement de la saison de transformation des tomates dans cette région, Zar avait justifié cette demande par les augmentations consécutives (6 fois) du prix des fourrages depuis le début de 2018.

“L’agriculteur souffre aujourd’hui de grandes pertes causées par la hausse du cout de production” a-t-il dit.

La pénurie du lait est le résultat d’un problème réel et les filières du lait et des tomates ont besoin de solutions durables plutôt que de solutions provisoires pour garantir la pérennité du secteur, a-t-il ajouté.