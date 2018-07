La Société Magasin Général publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2018.

Le chiffre d’affaires HT du 2ème semestre 2018 a enregistré une évolution d’environ 5,6% par rapport à celui enregistré à la même période de l’exercice précédent.

Les charges du personnel du 2ème trimestre 2018 ont enregistré une évolution de 8,48 % par rapport à celles constatées au cours du 2ème trimestre de l’année précédente.

Le ratio masse salariale rapportée au CA passe de 8,37 % au 30/06/2017 à 8,52% au 30/06/2018.

Le nombre de point de vente est passé de 89 unités à la fin du 2ème trimestre 2017 à 92 unités à la fin du 2ème trimestre 2018, et ce suite à l’ouverture des 4 points de vente à savoir BATAM EL KEF, MG CHARGUIA, MG MENZEL TEMIM et MG BORDJ LOUZIR et la fermeture de «BATAM BARDO».