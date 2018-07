Lors de sa réunion du 19 juillet 2018, le Conseil d’Administration de la Bourse a donné son accord de principe pour l’admission au Marché Principal de la Cote de la Bourse des 34.500.000 actions constituant le capital actuel de la société SIDENOR, ainsi que des 2.100.000 actions nouvelles souscrites à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital, soit au total 36.600.000 actions de nominal un dinar chacune.

Diffusion des titres offerts

L’Offre globale porte sur 11.100.000 actions (composée de 9.000.000 d’actions anciennes et 2.100.000 actions nouvelles à émettre), soit 30,3% du capital social.

Intermédiaire introducteur : MAC SA.

Evaluateur : MAC SA. Il reste entendu que l’ouverture de l’offre publique, ainsi que l’admission définitive sont tributaires de la mise à la disposition du public d’un prospectus d’offre et d’admission visé par le Conseil du Marché Financier.

SIDENOR du Groupe Mokhtar

Fondé en 1993, Sidenor est l’un des principaux producteurs de ronds à béton en barres et en bobine et de fil machine en Tunisie. Sa capacité de production actuelle est de 200.000 tonnes/an.

Filiale du Groupe Mokhtar, un important groupe industriel tunisien, Sidenor ne cesse de développer depuis plus de 20 ans une expertise technique et opérationnelle la positionnant en acteur incontournable dans le secteur de la sidérurgie.

Le Groupe Mokhtar est un groupe industriel Tunisien important présent essentiellement dans les secteurs de la sidérurgie, de l’agro-alimentaire et de la construction métallique.