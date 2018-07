La municipalité de Moknine (gouvernorat de Monastir) a consacré un budget de 60 mille dinars pour l’installation d’un système de stockage mobile pour archives. C’est ce qu’a déclaré son secrétaire général, Moez Ben Amara, laquelle municipalité compte environ 4.700 boites archives, dont des documents qui remontent à 1921.

Les rayonnages mobiles sont un système de stockage qui aide à organiser plus efficacement les espaces et capacités de rangement et d’archivage. Ils assurent une optimisation de l’espace de stockage en permettant de stocker un volume important d’archives dans un espace limité tout en assurant une plus grande protection des documents.

Les rayonnages de stockage sont posés sur des châssis mobiles que l’on déplace en fonction des besoins. Il s’agit d’une solution pratique et efficace qui remplace les étagères traditionnelles notamment dans les administrations.