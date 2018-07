L’Organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) et l’Association tunisienne pour l’éducation de qualité ont appelé, lundi 16 juillet, à une mesure exceptionnelle permettant aux élèves lauréats l’accès aux collèges et lycées pilotes ou à une session de rattrapage exceptionnelle au début de septembre prochain.

“Compte tenu de la situation exceptionnelle due au recul notable des résultats des concours d’accès aux collèges et lycées pilotes pour l’année courante, nous appelons à des mesures exceptionnelles similaires à celles prises par Bourguiba en 1986, dans des circonstances pareilles”, souligne les deux organisations dans un communiqué commun.

Toutefois, les deux organisations ont reconnu la “légitimité” du souci du ministère de l’Education de veiller à préserver un certain niveau d’excellence en tant que condition d’accès aux établissements pilotes.

Des parents d’élèves ont observé, samedi 14 juillet, un sit-in à la Place de La Kasbah pour protester contre le maintien par le ministre de l’Education du seuil de 15/20 comme moyenne minimale exigée pour l’admission dans les établissements pilotes, en dépit du fait que le nombre des admis n’a pas atteint la moitié des postes.

1.660 élèves ont été admis aux collèges pilotes (via le concours de la 6ème) au titre de l’année scolaire 2018-2019 pour un potentiel de 3.725 places dans ces établissements.

D’autre part, quelque 1.364 élèves ont été admis cette année aux 26 lycées pilotes (concours de 9ème), pour une capacité d’accueil de 3.150 places.