Une soirée bretonne en fanfare aux couleurs tunisiennes sera organisée, vendredi 13 juillet à 19H00, à l’Institut français de Tunisie (IFT) avec la présence pour la première fois de la fanfare bretonne “Bagad de Lann-Bihoué” qui sera accompagnée par la musicienne tunisienne Samar Ben Amara.

Après Singapour, le Chili, Djibouti, le Japon ou encore les Antilles françaises, la fanfare “Bagad de Lann-Bihoué” fait escale à Tunis. Cette fanfare de la marine fera vibrer les cornemuses, les bombardes et les tambours, en interprétant le meilleur de la musique traditionnelle bretonne.

Composée de musiciens professionnels, “Bagad de Lann-Bihoué” a fêté son soixantième cinquième anniversaire en 2017 et ses bagadous continuent de porter fièrement les couleurs de la marine nationale française.

La formation rendra hommage au patrimoine musical tunisien. Elle sera ainsi accompagnée d’un instrument traditionnel tunisien: la zoukra de la musicienne Samar Ben Amara.

Formée à l’Institut supérieur de la musique de Tunis (ISM), Samar Ben Amara s’est imposée depuis de nombreuses années comme la spécialiste de cet instrument traditionnel tunisien, exigeant en souffle et en dextérité.

L’entrée à la soirée sera gratuite et sera accompagnée par la dégustation de la cuisine traditionnelle bretonne (galettes salées, crêpes bretonnes…)

Le bagad de Lann-Bihoué est un ensemble de musique bretonne, un bagad, de la marine nationale française et le seul bagad militaire français et professionnel encore existant. Cette formation représente la Marine nationale et la France dans diverses manifestations nationales et internationales.

La formation a vu le jour en 1952 sur la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué près de Lorient. La fanfare a enregistré une quinzaine d’albums lors de ses 60 ans d’existence et participé à plusieurs morceaux ou albums d’autres artistes.

Les 30 sonneurs de la fanfare écrivent et arrangent eux-mêmes les 90 minutes du répertoire du bagad, en apportant toute leur personnalité et leurs connaissances dans leur terroir de prédilection, ou dans un style de musique particulier.