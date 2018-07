“La lutte contre la violence à l’égard des femmes nécessite, essentiellement, leur autonomisation économique”, a souligné, jeudi 12 juillet, Neziha Laabidi, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, lors d’une conférence nationale sur la protection de la femme de la violence dans le système juridique et de valeurs organisée en partenariat avec le ministère des affaires religieuses.

Laabidi a indiqué que son ministère a mis en place une série de programmes et de stratégies pour renforcer la participation de la femme à la vie active et promouvoir ses droits sociaux, juridiques et économiques afin qu’elle soit capable de compter sur elle-même et réduire son exposition à la violence sous toutes ses formes.

Elle a ajouté que le programme “Raïda” a contribué en 2017 au lancement de plus de 2.000 projets initiés par des femmes, avec l’objectif d’atteindre les 8.000 projets au profit des femmes en 2020.

Laabidi a, en outre, signalé que la loi organique n°58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par le parlement en juillet 2017 qui est entrée en vigueur au mois de février dernier, ne suffit pas à elle seule pour promouvoir le rôle de la femme et de la famille en Tunisie.

“Il convient de mettre en place une approche globale inclusive à laquelle doivent adhérer tous les départements (sécurité, santé, affaires religieuses, éducation..) pour promouvoir le rôle de la femme et de la famille dans la société”, a-t-elle indiqué.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a souligné l’importance de donner des conférences et des leçons religieuses par les imams et les prédicateurs pour sensibiliser les jeunes aux principes de la religion islamique basée sur le respect de la dignité humaine et la tolérance et le rejet de toutes formes de violence et d’extrémisme.