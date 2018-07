L’UBCI – Groupe BNP Paribas a récemment convié l’ensemble de ses collaborateurs à une soirée d’échanges conviviaux autour d’un cocktail à Dar Al Kamila, dans les Jardins de la Résidence de France à La Marsa. L’occasion de renforcer le lien qui unit les collègues œuvrant au quotidien au développement de l’UBCI. Tous les métiers de la banque étaient ainsi représentés, qu’ils soient commerciaux, de back office ou encore issus des filiales de la banque.

Félicitant les équipes pour les résultats de l’exercice 2017, obtenus dans un environnement complexe, Pierre Bérégovoy a exposé les grandes orientations de la banque pour les prochaines années et encouragé les collaborateurs à se mobiliser ensemble autour de valeurs, de missions et d’objectifs communs.

«Notre banque bâtie pendant des années par des hommes et des femmes de talents et bâtie également sur de hauts standards éthiques, est une banque solide dont la pérennité ne peut être remise en question. Nous sommes confiants en la capacité de l’UBCI à poursuivre son développement grâce à la fidélité de ses clients, à la richesse de son capital humain, au soutien de ses actionnaires et à son appartenance à l’un des groupes bancaires les plus importants au monde».

La soirée fut aussi l’occasion pour les collaborateurs de se plonger quelques instants dans l’histoire de l’UBCI à travers une exposition constituée de photos anciennes depuis l’origine de la banque, en 1961. Plus de cinquante ans d’activités ainsi retracés ont permis, notamment aux plus jeunes des collaborateurs, de prendre la mesure de l’antériorité de la banque, de son histoire et de son parcours en Tunisie.

Très appréciée, cette soirée, résolument axée sur le renforcement du lien qui unit la banque à ses collaborateurs, s’est déroulée dans une ambiance musicale chaleureuse grâce notamment au talent des chanteurs et des musiciens de la chorale UBCI.