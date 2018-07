Le système informatique d’exploitation du terminal, connu sous l’appellation TOS “Terminal Operating System”, entrera en service dans un mois au port de Radès, le plus grand port commercial de la Tunisie. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Hichem Ben Ahmed, lors d’un événement organisé récemment au CEPEX.

Ce système informatique, qui sera opérationnel dans le cadre d’une démarche de prise en charge électronique des conteneurs, appelée “SMART GATE”, présente plusieurs avantages concurrentiels pour le trafic portuaire. Il vient aussi concrétiser les mesures du programme d’amélioration des conditions de travail dans le port de Radès (2016-2019), dont le coût global s’élève à 85 millions de dinars (MDT).

Son objectif est d’améliorer et fluidifier le passage portuaire pour les trafics remorques et roulants sur le terminal dans ce port qui assure 21% du trafic global dans le pays, 79% du tonnage des marchandises conteneurisées, 76% du tonnage des marchandises chargées dans des unités roulantes, 76% du trafic de conteneurs en EVP (équivalent vingt pieds), 80% du trafic des unités roulantes et 18% du trafic de navires enregistré dans l’ensemble des ports de commerce tunisiens, selon l’OMMP (Office de la marine marchande et des ports).

Le “TOS” est un outil qui devrait permettre aux agents de traiter les escales commerciales des navires, dans des conditions opérationnelles idéales. Un système digitalisé serait également plus efficace dans la lutte contre la corruption qui agacent tous ceux qui traitent avec le port de Radès.

Rappelons que l’entrée en service de ce système était prévue pour fin 2017…