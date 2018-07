Un “FCR Village” sera organisé du 26 juillet au 7 août 2018 aux Berges du Lac à Tunis, et du 10 au 20 août au Port El Kantaoui, à Sousse, par la start-up “Allobledi”, en partenariat avec l’UTICA et le CEPEX.

Il s’agit de deux plateformes de 1.500 m2 destinées à “croiser” les offres et services entreprises tunisiennes avec les Tunisiens de l’étranger.

Les objectifs de cette manifestation, c’est la vente et la promotion des produits nationaux aux Tunisiens à l’étranger (TRE) et de tisser des relations d’affaires et de nouveaux réseaux auprès des TRE (directeurs, commerçants…)

Le Cepex indique que près de 750.000 Tunisiens à l’étranger (TRE) sont de passage en Tunisie, au cours de la saison estivale. “Dans ce cadre de morosité actuelle, ces touristes constituent une manne considérable en épargne, investissements et consommation pour leur compte et leurs familles : aliments, loisirs/tourisme, cliniques, artisanat, ameublement, voitures FCR…”.

La start-up “Allobledi” est spécialisée dans le marketing des Tunisiens de l’étranger (Groupe Assurance CARTE).