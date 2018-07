Une conférence internationale sur les perspectives du partenariat public-privé se tiendra en Tunisie, le 18 septembre 2018, à l’initiative du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, en coopération avec la Société financière internationale (SFI) relevant de la Banque mondiale (BM) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat public-privé prévu dans les politiques et programmes de développement, en tant que mécanisme complémentaire aux efforts de l’Etat dans la relance de la croissance et l’encouragement du secteur privé à contribuer dans la réalisation des méga-projets, selon un communiqué publié mercredi 4 juillet par le ministère.

Elle réunira des représentants de grandes sociétés nationales et internationales ainsi que des fonds d’investissement, bailleurs de fonds et des banques.

La manifestation a été au centre de l’entretien qu’a eu mercredi, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, avec le directeur régional du partenariat public-privé à la SFI, Munneer Ferozie, le représentant résident de la SFI à Tunis, Georges Ghorra, et le directeur du bureau de la BERD à Tunis, Antoine Salle de Chou, ainsi que le président de l’Instance générale des PPP, Atef Majdoub.

Ladhari a souligné que la conférence permettra à la Tunisie de faire connaitre les orientations du pays dans ce domaine mettant l’accent sur l’importance de bien organiser cet événement, et de la préparation des dossiers techniques des projets qui seront soumis aux entreprises et structures internationales invitées.