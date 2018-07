L’état d’avancement du programme de promotion de l’égalité homme-femme “Moussawat” a été au centre de la deuxième réunion du Comité de pilotage de ce programme, tenue mardi 3 juillet au Centre national de l’informatique pour l’enfant à l’initiative du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors.

Le programme Moussawat a contribué, depuis son lancement, à la création de nouveaux centres d’hébergement des femmes victimes de violence à Kairouan, Jendouba, Tunis et Gafsa, outre les centres d’écoute et d’orientation à Médenine et Sfax. C’est ce qu’a affirmé Katariina Leinonen, première conseillère à la Délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie.

150 formations…

Ce programme a aussi permis d’assurer plus de 150 formations portant sur le renforcement des capacités des cadres et des professionnels des services de prise en charge des femmes victimes de violence ainsi que les acteurs de la société civile et les cadres de l’administration publique.

Désormais, grâce à ce programme, la Tunisie figure parmi les pays pionniers dans la région, qui ont mis en place le principe de la parité, a-t-elle souligné.

Elle a évoqué dans ce cadre les réalisations de ce programme en matière de renforcement de la participation de la femme à la vie publique, citant notamment l’exemple des dernières élections municipales. Moussawat a contribué à cette amélioration à travers les actions de sensibilisation des femmes au vote et le renforcement des capacités des femmes candidates dans les régions du Grand Tunis, Kairouan, Mahdia et Gafsa, a-t-elle expliqué.

Réduire les inégalités…

L’objectif principal de ce programme, d’après Anis Dalhoumi, chef de cabinet de la ministre de la Femme, est de contribuer à la réalisation de l’égalité homme-femme en Tunisie par la réduction des inégalités aux niveaux national, régional et local.

Parmi les principaux résultats atteints par Moussawet, figure, notamment, d’après le responsable, le renforcement des capacités des femmes en matière de la participation à la vie économique.

Un dispositif relatif à l’autonomisation économique des femmes est mis en place, a-t-il indiqué, précisant qu’il est désormais, opérationnel, grâce à ce programme. Il s’agit, notamment, de l’adoption par les structures d’appui à l’entrepreneuriat d’une stratégie de soutien à l’entrepreneuriat féminin sensible au genre. Des femmes ont été accompagnées dans ce cadre dans la mise en œuvre de leurs projets.

Dalhoumi rappelle l’importance de l’adoption par la Tunisie, en 2017, de la loi intégrale sur la lutte contre la violence faite aux femmes. La Tunisie entre avec cette adoption dans le classement des 19 pays ayant promulgué une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et 1er pays arabe et africain à avoir promulgué une telle loi.

Les trois axes de Moussawat

Le programme Moussawat s’articule autour de trois axes: le renforcement des capacités du ministère de la Femme et de ses partenaires en matière d’intégration de l’approche genre; l’amélioration de la participation de la femme dans la vie économique et publique; la contribution à réduire la discrimination et la violence fondées sur le genre .

Le programme Moussawet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne. La première réunion du Comité du pilotage a eu lieu le 19 janvier 2017 et a abouti à la formation de quatre comités techniques.

Le programme “Moussawat” en chiffres:

– 848 femmes prises en charge

– 117 enfants pris en charge

– 30 publications et documentations sur l’égalité

– 156 formations

– 544 femmes formées et appuyées parmi les femmes violentées

– 884 bénéficiaires de formation.