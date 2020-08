L’association “Aswat Nissa” a appelé mardi le président de la République, Kaïs Saïed, à veiller au respect de la Constitution et à éliminer toutes les formes d’inégalité et de discrimination entre les Tunisiens, et ce dans tous les textes de loi y compris la loi successorale, d’autant plus que la Tunisie a ratifié la Convention sur l’’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

L’association a dénoncé, dans un communiqué, la déclaration du président de la République, le 13 août dernier à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la femme, qui coïncide avec le 64e anniversaire de la publication du Code du statut personnel, concernant l’égalité dans l’héritage, qui est, selon lui, une question indiscutable vu que le texte coranique est clair et n’accepte pas d’interprétation.

Dans ce contexte, Aswat Nissa appelle le Président de la République à assurer l’égalité entre tous les citoyens, à protéger les droits acquis des femmes, à œuvrer pour les soutenir et à les développer, et à prendre les mesures nécessaires pour éliminer la violence à l’égard des femmes, et ce en application aux articles 21 et 46 de la Constitution qui reconnaît l’état civil de l’Etat tunisien.