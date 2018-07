Le département de la Justice oeuvre à rééduquer les enfants délinquants, à les aider dans leur réinsertion sociale et à “retrouver le droit chemin”. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice Ghazi Jribi, qui présidait, mardi 3 juillet à la Cité de la culture, la clôture de l’année éducative 2017-2018 des Centres de réhabilitation au sein des prisons.

A cette occasion, il a affirmé que la direction générale des services pénitentiaires et de réhabilitation “prodiguent des programmes importants pour inculquer à l’enfant délinquant le sentiment patriotique”.

“Le choix de la Cité de la culture pour organiser cette cérémonie a une signification symbolique par laquelle le système judiciaire en Tunisie entend préparer l’enfance délinquante à une vie pleine de culture et de construction”, a-t-il souligné.

Il a indiqué à cet égard que la présentation des expériences de valeur des enfants délinquants dans les prisons “est de nature à démontrer que les prisons ne sont pas simplement des centres de punition mais des espaces aussi pour la rééducation et la reconstruction de la personnalité vers des actions positives”.

De son côté, Tarek Fenni, premier conseiller de la Direction de réhabilitation et de formation au sein de la direction générale des services pénitentiaires au ministère de justice, a indiqué que le “cérémonie de clôture de cette année éducative réunit toutes les filles et garçons de l’enfance délinquante, au nombre de 225 des différents centres de réhabilitation”.

Il a estimé par ailleurs que le nombre d’enfants qui commettent des délits par an et sont emprisonnés est de l’ordre de 1250 en 2017-2018, précisant que la majorité d’entre eux profitent de programmes éducatifs, psychologiques et de l’enseignement nécessaires.

“Un grand nombre de psychologues et sociologues prennent en charge régulièrement les enfants délinquants pour les encadrer et les préparer à la réinsertion sociale alors que le département de tutelle honore les enfants ayant des talents en matière de littératures, expression corporelle, danse, musique, théâtre et autres formes d’expressions artistiques”, a-t-il ajouté.

Tarek Fenni a fait savoir par ailleurs que les accords conclus par département de tutelle avec les ministères de l’agriculture, des affaires culturelles et de l’éducation ont bien aidé les enfants délinquants dans leur réinsertion après avoir purgé leurs peines de prison, faisant état de 42 projets agricoles au profit de cette jeune frange de la société.

Au cours de cette cérémonie, un hommage a été rendu à plusieurs enfants talentueux dans les domaines de la musique, de la danse et de la peinture ainsi qu’à certains cadre des services pénitentiaires, alors que 16 activités professionnelles menées au sein des prisons ont été passées en revue à cette occasion, tels la cuisine, le jardinage et l’imprimerie.