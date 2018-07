30 exposants tunisiens participent au salon ” Summer Fancy Food Show ” qui se tient à New York du 30 Juin au 2 Juillet 2018.

Organisée conjointement par le Centre de Promotion des Exportations-CEPEX et le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement PACKTEC, la participation tunisienne à cette 64ème édition a pour objectif de promouvoir une offre tunisienne riche et diversifiée de produits agroalimentaires, à savoir l’huile d’olive, les dattes, les pâtes et les conserves alimentaires.

Sur une superficie totale de 200 m2, le pavillon de la Tunisie a drainé un grand nombre de visiteurs professionnels venus découvrir l’offre des entreprises tunisiennes.

Des séances de cooking show et de dégustation sont assurées au sein du Pavillon de la Tunisie, tout au long des 3 jours de l’exposition afin de permettre aux visiteurs de déguster des mets et plats typiquement tunisiens préparés à base d’huile d’olive.

Il est à signaler que la Tunisie participe depuis 1999 à ce salon et a réalisé des efforts considérables pour positionner les produits agroalimentaires tunisiens sur le marché américain et assister les entreprises tunisiennes pour décrocher des parts de marché.

Le salon ” Summer Fancy Food Show ” regroupe plus que 2500 exposants en provenance de 55 pays et près de 45000 visiteurs professionnels. Il s’agit de l’évènement le plus important en Amérique du Nord dédié aux produits alimentaires.