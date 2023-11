L’Algérie, le Maroc et la Tunisie se distinguent sur le marché de l’exportation de denrées alimentaires, transformant leurs industries agroalimentaires et renforçant leurs filières agricoles. International Supermarket News rapporte que ces pays réduisent leur dépendance aux importations grâce à des politiques gouvernementales, des investissements, des pratiques durables et l’innovation.

En Algérie, des investissements massifs dans la modernisation agricole ont augmenté les rendements et élargi la gamme de produits. De plus, des techniques d’irrigation efficaces ont permis de mieux gérer la rareté de l’eau.

Le Maroc a adopté le plan “Maroc Vert” en misant sur l’agriculture durable, l’irrigation, et la production de cultures à haute valeur ajoutée pour l’exportation. Les exportations de fruits et légumes ont connu une forte croissance.

La Tunisie a amélioré la productivité agricole en attirant des investissements dans des secteurs clés tels que l’huile d’olive, le vin et les dattes, gagnant ainsi une réputation pour la qualité de ses produits.

Ces pays sont activement positionnés pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires de qualité sur le marché mondial, grâce à leur proximité avec l’Europe, des accords commerciaux et des partenariats régionaux. Cette évolution économique et agricole marque une étape importante dans leur développement.