A l’initiative de Radio Gafsa, la ville de Gafsa a abrité, dimanche 1er juillet, le Forum “feu Ridha Othmani” pour la communication et l’information sous le thème “le rôle des médias dans le renforcement de la culture routière”.

Dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP, le directeur de la Radio Gafsa, Nabil Sadraoui, a souligné que cette manifestation, organisé avec l’appui de l’Observatoire National de la circulation, en collaboration avec le Syndicat national des journalistes tunisiens, s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la première année du décès de Ridha Othmani, journaliste à Radio Gafsa qui a perdu la vie dans un accident routier quelques heures seulement après avoir réalisé son dernier reportage sur le thème de la circulation routière.

“En tant que média public, Radio Gafsa ne ménagera aucun effort en vue d’encourager et diffuser la culture de la sécurité routière et la prévention des accidents de la route”, a souligné le responsable.

Lors d’une intervention sur le thème “la communication routière : Problématiques et mécanismes”, Mohamed Gontara, enseignant à l’Institut de presse et de sciences de l’information (IPSI), estime nécessaire de mettre en œuvre des stratégies de communication scientifique claires, mettant l’accent sur l’importance du suivi et de l’évaluation de ces stratégies, tout en exploitant au mieux les moyens et les nouvelles technologies de communication.

De son côté, le capitaine Oussama Mabrouk, représentant de l’Observatoire national de la Circulation, propose d’asseoir une information spécialisée dans la circulation routière en organisant des cycles de formation en faveur des journalistes, évoquant la nécessité de conscientiser les jeunes au sujet des risques de la circulation routière, surtout que 47% des victimes des accidents routiers en Tunisie font partie de cette catégorie de population.

Pour sa part, Mohamed Yacine Jlassi, membre du bureau exécutif du SNJT, soulignera que la presse nationale fait défaut en matière de traitement des questions sur la circulation routière, évoquant l’absence de l’innovation et de la créativité dans le traitement des sujets liés à la sécurité routière.