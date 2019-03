Une baisse du nombre de décès et de blessés par accidents de la route a été enregistrée, en Tunisie, au cours du mois de février 2019 par rapport à février 2018, celui la même période de 2018, selon des statistiques de l’Association tunisienne de la prévention routière (ATPR) publiées lundi 4 mars 2019.

Il s’agit de 19 décès et de 406 blessés par accidents de la route par rapport à la même période de l’année dernière. Le nombre des accidents de la route a aussi baissé de 231.

D’après des données fournies par les autorités officielles, 317 accidents de la route ont été enregistrés au mois de février dernier, causant 69 décès et 415 blessés, contre 548 accidents de la route au mois de février 2018, causant 88 décès et 821 blessés.

Le plus grand nombre de décès par accidents de la route a été enregistré dans les gouvernorats du Grand Tunis (10), Sousse (10), Nabeul (8) et Sfax (6). Dans les gouvernorats de Ben Arous, Monastir, Zaghouan et Jendouba, aucun décès n’a été enregistré.

Les accidents de la route sont dus à cinq principaux facteurs : la traversée de la route par les piétons (19 – 87%), l’inattention (18 – 61%), la vitesse (17 – 35%), le non respect de la priorité de passage (8 – 83%), la collision (8 – 52%) .

Selon la même source, l’intensification des campagnes de sensibilisation de l’ATPR au profit des usagers de la route et l’importance du dispositif sécuritaire ont contribué à la baisse du nombre des accidents, ainsi que l’utilisation de moyens de communication modernes.

L’association rappelle l’importance du respect des règles de la circulation routière, notamment la vigilance, la réduction de la vitesse et le port de la ceinture de sécurité.