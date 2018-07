Le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, affirme que son département et la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) ont pris toutes les dispositions nécessaires en vue de répondre à la demande en électricité au cours de l’été 2018.

Donnant le coup d’envoi de la distribution des nouveaux produits “Shell V-Power Diesel” et “Shell FuelSave”, dimanche 1er juillet, lancés par Vivo Energy, dans la nouvelle station-service située dans le village méditerranéen à Ben Arous, le ministre a indiqué que les préparatifs ont déjà été lancés au niveau de son département.

Deux conseils ministériels ont été consacrés à la mise en place d’un plan d’action efficient visant à garantir l’approvisionnement de toutes les régions du pays en électricité, a-t-il encore précisé.

Un programme d’intervention a été mis en place en coordination avec toutes les unités concernées par la distribution de l’énergie ainsi que les centres de contrôle, a-t-il ajouté.

Il a également précisé que les services du ministère ont pris toutes les dispositions en vue de garantir l’approvisionnement régulier en gaz.

Les services techniques concernés prévoient des moyennes de consommation pouvant dépasser 4200 mégawatts alors que la moyenne normale est estimée à 2500 mégawatts, précise encore le ministre. L’approvisionnement sera régulier dans toutes les régions du pays qui ne connaîtront pas de coupures, a-t-il promis.