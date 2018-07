Le ministre de l’Energie, des mines et des énergies renouvelables Khaled Kaddour a donné samedi, le coup d’envoi de la distribution du nouveau produit ” Agil X Premium “, lancé par la Société Nationale de Distribution des pétroles (AGIL), dans sa nouvelle station-service située dans la cité administrative, de Ben Arous.

Ce produit (Gasoil et essence sans plomb), qui aura des répercussions positives sur l’environnement, et permettra d’améliorer le rendement du moteur et de réduire la consommation d’hydrocarbures, sera proposé à un prix avoisinant les 2100 millimes, soit plus cher de 10%, que le gasoil et l’essence sans plomb, actuellement vendus sur le marché. Le nouveau produit sera distribué dans 33 stations-services réparties sur 10 gouvernorats, avant d’être vendu progressivement, dans toutes les stations-services réparties, sur l’ensemble du territoire.

Kaddour a indiqué à cette occasion, que la stratégie d’investissement dans les énergies renouvelables vise à assurer l’approvisionnement du pays en énergies propres, à travers l’encouragement de l’investissement dans la recherche, l’exploration et la production de l’énergie à partir du solaire et de l’éolien.

Kaddour a fait savoir qu’un appel d’offre a été lancé au cours de la dernière période pour la production de 1200 mégawatts, par le biais de concessions et 190 mégawatts, par l’octroi de permis, afin de répondre, dans l’avenir, aux besoins accrus en énergie. Le ministère avait lancé, depuis le début de la saison estivale, en coopération avec plusieurs établissements nationaux, une campagne nationale de rationalisation de la consommation d’énergie (publicité, communication …), durant cette période de l’année, au cours de laquelle la consommation d’énergie atteint son niveau le plus élevé.