A l’occasion d’un dîner gala organisé vendredi 29 juin 2018 à Tunis, Oilibya a annoncé le lancement en Tunisie d’un nouveau carburant dénommé «O’ptimium ULTRA», décliné en deux produits : le Super sans plomb et le Gasoil sans soufre.

Selon les responsables de la compagnie pétrolière libyenne, ces deux produits procurent plus de puissance, de protection, de performances pour les moteurs des véhicules.

O’ptimium ULTRA est destiné aux nouvelles et anciennes motorisations, ont-ils souligné devant plusieurs journalistes de la place.

«Dès le premier plein, le carburant nettoie environ 70% du système d’injection directe ou indirecte et protège le moteur contre tout dépôt. Les systèmes d’injections indirectes des véhicules anciens seront maintenus propres y compris les soupapes d’admissions des moteurs à essences», assure Chokri DRIDI, directeur commercial et marketing de Libya Oil Tunisie.

Cette capacité de nettoyage s’ajoute à plusieurs autres propriétés du nouveau carburant PREMIUM «pour conférer aux moteurs une récupération de perte de puissance jusqu’à 70%. Ces performances ont d’ailleurs déjà été testées sur plusieurs moteurs de différentes marques et modèles».

«Grâce à sa formule spécifique, résultat de plusieurs années de recherche et développement, ce nouveau carburant promet une diminution des émissions polluantes jusqu’à 25%, protège l’environnement et les systèmes d’antipollution contre les encrassements», expliquera Dridi.

Dans son allocution, le directeur général de Libya Oil Tunisie, Saleh ABDALI, a souligné que «l’innovation dans le domaine du carburant est devenue possible en Tunisie. Les dernières générations des moteurs automobiles, le souci écologique, et les exigences des constructeurs et des instances publiques ont poussé Libya Oil Tunisie à réfléchir, à innover et à anticiper les tendances du monde automobile».

Et le DG d’ajouter: «Notre innovation en terme de Carburant Premium sous forme d’un Super Sans Plomb et Gasoil Sans Soufre ; O’ptimium ULTRA sera offert à un prix un peu plus élevé mais accessible, et nous sommes sûrs que ses performances inégalées seront prouvées sur les routes et inciteront nos consommateurs à un usage régulier».

Chokri DRIDI abonde dans le même sens et indique qu’«OiLibya se distingue par son leadership, sa part de marché, son réseau moderne de stations-service et ses innovations périodiques. Elle fournit aujourd’hui tout type de carburants, de lubrifiants de haute qualité et divers autres produits automobile de renom».

A noter que Libya Oil Tunisie compte aujourd’hui 177 stations-services. Et «grâce à une offre diversifiée en carburants, huiles moteurs, lubrifiants industriels et spécialités, ‘‘Jet’’ pour l’aviation et bitume pour l’infrastructure et les routes, Libya Oil Tunisie contribue de façon directe à la dynamique industrielle et commerciale du pays ainsi qu’au développement économique et social dans les régions», lit-on dans le communiqué de l’entreprise.

Pour l’heure, on indique que le nouveau carburant Premium sera commercialisé à partir du 1er juillet 2018 sur le Grand Tunis, au nord du pays, ainsi qu’au Cap bon, Sousse et Sfax.