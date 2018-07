Les ministres et secrétaires d’Etat du gouvernement Chahed ont présidé, jeudi 28 juin, les réunions des conseils régionaux de développement dans différents gouvernorats du pays et assuré le suivi de la réalisation des projets et programmes de développement à l’intérieur des gouvernorats de la république.

L’objectif de cette rencontre est de connaître les problèmes qui entravent le développement dans les régions et d’essayer de solutionner les projets en souffrance.

Présidant le conseil régional de développement de Sidi Bouzid, le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques, Abdallah Rabhi, a fait savoir que des efforts sont déployés au niveau de ce gouvernorat, pour assurer l’approvisionnement en eau potable, avec une capacité supplémentaire de 100 litres par seconde, ce qui permettra d’assurer l’approvisionnement du gouvernorat, durant les deux prochaines années au moins.

Il a ajouté, lors de cette rencontre, que les financements nécessaires ont été assurés, pour réaliser les projets hydrauliques et garantir l’approvisionnement en eau potable, durant la saison estivale 2018.

Dans le gouvernorat de Gabès, le ministre conseiller auprès du chef de gouvernement, chargé du Suivi des programmes et des projets publics, Ridha Saïdi, a indiqué, lors du conseil régional de développement, que cette rencontre vise à suivre l’avancement de différents projets de développement, décidés par le gouvernement au profit de la région, afin de surmonter les difficultés et les défaillances existantes.

Il a, de même, fait savoir que les grands projets lancés dans la région font l’objet d’un suivi permanent, notamment le projet intégré qui concerne l’implantation d’une nouvelle zone industrielle, lequel mobilisera un investissement de l’ordre de 4,5 milliards de dinars.

En ce qui concerne le nouvel hôpital, Saïdi a indiqué que “nous nous penchons actuellement, sur la résolution d’un litige juridique relatif au mémorandum d’entente conclu dans le cadre de ce projet, faisant part de la volonté d’un pays arabe de financer cet établissement hospitalier”.

Dans le même contexte, le ministre conseiller a annoncé que le projet de ville touristique qui sera réalisé dans la région de Khebayat, dans la délégation d’El Hamma, suscite l’intérêt d’un investisseur sérieux.

A Monastir, la ministre du Tourisme, Salma Rekik-Elloumi a relevé, lors du Conseil régional de développement que 137 mille touristes ont afflué dans le gouvernorat, jusqu’au 20 juin 2018, soit une évolution de 26,3%. En outre, les nuitées ont évolué à 733 mille nuitées, soit une hausse de 53,4% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Au niveau national, le nombre de touristes s’est élevé, jusqu’à la même date, à 3 millions visiteurs, avec une augmentation de 24,4% par rapport à 2017. La ministre a souligné que plusieurs indicateurs montrent le retour de l’attractivité de la destination touristique tunisienne.

A Mahdia, Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, qui a présidé le conseil régional de développement, a indiqué que le chef du gouvernement, Youssef Chahed a donné son accord pour l’organisation d’un conseil ministériel dans le gouvernorat de Mahdia pour examiner les problèmes de développement dont souffre la région.

Et d’ajouter que la date de la tenue dudit conseil ministériel sera fixée en coordination avec toutes les parties avant la fin du mois de septembre 2018, soulignant que des mesures et des décisions seront prises pour promouvoir le développement dans la région.

Selon Ben Ahmed, les dossiers en litige et projets bloqués seront résolus pour répondre aux attentes des habitants, d’autant plus que ce gouvernorat compte d’importantes zones rurales.

A Bizerte, Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, a déclaré lors du conseil régional de développement, que son département est en train de coordonner avec les services administratifs et institutionnels pour solutionner les problèmes de l’usine El Fouledh à Menzel Bourguiba.

Il a ajouté dans une déclaration aux médias, au terme de la réunion du conseil régional de développement que le gouvernement œuvre à réaliser le plus grand nombre possible de projets en 2019 et à trouver des solutions aux blocages.

A Sfax, le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, a présidé la réunion du Conseil régional de développement. Il a rappelé, à cette occasion, que 1100 projets ont été décidés, depuis 2011, au profit de la région de Sfax, dont 760 ont été déjà réalisés, soit presque la moitié.

Kaddour a fait état de l’engagement du gouvernement à démanteler les unités polluantes au sein de l’usine SIAP à Sfax et d’autres unités à Gabès, Gafsa et Tataouine.

A Béja, le ministre de Commerce, Omar El Béhi, a annoncé, lors du conseil de développement régional, que des solutions ont été trouvées afin de débloquer deux grands projets, ce qui permettra de les mettre en exploitation avant la fin de l’actuelle saison estivale.

Il s’agit du projet d’assainissement dans le village d’Oued Zargua, pour un investissement de 5 MDT, et du projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable dans le milieu rural, dont le coût s’élève à 129 MDT.

Il a appelé, ainsi, à définir les priorités et à actualiser les coûts des projets, ainsi qu’à cerner ce que peut être réalisé et ce que ne peut pas être réalisé.

Dans ce cadre, il a assuré que le gouvernement veillera à la réalisation d’un nombre de grands projets au profit de la région, notamment le projet de l’hôpital universitaire et le projet de construction d’un port dans la région.

Au Kef, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a précisé que l’étude technique concernant l’aménagement de l’autoroute Le Kef-Tunis est en cours d’élaboration par un bureau d’études, “en dépit de certains problèmes avec le bailleur de fonds”.

Il a fait état de la détermination du département de l’Equipement à lever les obstacles qui entravent la réalisation de certains projets, dont le projet de protection de la ville de Médenine contre les inondations.