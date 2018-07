Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, jeudi 28 juin, la présidente de l’Institut des Etats-Unis pour la paix (United States Institute of Peace-USIP), Nancy Lindborg.

Selon un communiqué du ministère, l’entrevue a porté sur les moyens de développer la coopération entre le département des Affaires étrangères et l’USIP ainsi que tous les think tanks américains dans les domaines d’études stratégiques et de formation des diplomates, en coordination avec l’Institut Diplomatique pour la Formation et les Etudes (IDFE).

En 2017, Jhinaoui avait donné une conférence à l’USIP, à l’occasion d’une visite de travail effectuée aux Etats-Unis, les 13, 14 et 15 mars.