La Bourse de Tunis clôture la séance de jeudi, sur une note négative. Le Tunindex a régressé de 0,01 %, à 8064,15 points pour un volume d’échanges de 9,133 MD, selon MCP.

Le Titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 1,594 MD à 19,28 D, soit une hausse de 2,88%.

A la hausse, le titre CELLCOM s’est échangé à 1,90 D, soit une augmentation de 5,55%, suivi par CEREALIS qui a augmenté de 5,50 %, à 4,98 D. Le titre SOPAT quant à lui a réalisé une progression de 5,47%, clôturant la séance à 1,54 D .

Dans le vert, les titres STAR et POULINA GROUP HOLDING ont gagné respectivement 4,51 % et 4,31% pour clôturer à 132,73 D et 11,60 D.

A la baisse, le titre GIF FILTER a chuté de 3,42%, à 1,41 D suivi par ESSOUKNA qui s’est échangé à 3,30 D, soit une baisse de 2,94%. Le titre ELECTROSTAR quant à lui a réalisé une détérioration de 2,92 %, à 2,32 D.

Dans le rouge, les deux titres TAWASSOL GROUP HOLDING et MONOPRIX ont réalisé une baisse respective de 2,56% et 2,11%, à 0,38 D et 10,65 D.