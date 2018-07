“Les négociations sociales avec l’Union générale tunisienne du travail sur les augmentations salariales dans le secteur privé prendront fin au mois d’août prochain”. C’est ce qu’a indiqué le président de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, en marge d’un séminaire organisé à Tunis sur le lancement d’un projet de redynamisation des organisations de support aux entreprises.

Majoul a indiqué que les deux organisations -syndicale et patronale- sont convaincues que les négociations sociales sur les augmentations salariales doivent s’achever rapidement, et qu’il est possible de signer un accord-cadre dans ce sens entre les deux parties au mois d’août prochain.