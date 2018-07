Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 6% au cours des quatre premiers mois de l’année 2018 par rapport à la même période de 2017. Ces chiffres, qui prolongent la tendance vigoureuse observée en 2017 (+7%), dépassent même les prévisions de l’OMT pour 2018 (+4% à +5%).

La croissance a été tirée par l’Asie-Pacifique (+8%) et l’Europe (+7%). L’Afrique (+6%), le Moyen-Orient (+4%) et les Amériques (+3%) ont également affiché des résultats solides.

«Le tourisme international reste en forte croissance à travers le monde, ce qui se traduit par des créations d’emplois dans de nombreuses économies. Cet essor nous rappelle la nécessité de renforcer nos moyens de développer et de gérer le tourisme sur un mode durable, en construisant des destinations intelligentes et en tirant le meilleur parti de la technologie et de l’innovation», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

L’Asie et l’Europe en tête de la croissance début 2018

De janvier à avril 2018, les arrivées internationales ont augmenté toutes régions confondues. C’est l’Asie-Pacifique (+8%) qui a pris la tête de la croissance, portée par les résultats de l’Asie du Sud-Est (+10%) et de l’Asie du Sud (+9%).

L’Europe, première région touristique au monde, a également enregistré des résultats solides au cours de ces quatre mois (+7%), grâce au dynamisme des destinations de l’Europe méridionale et méditerranéenne et de l’Europe occidentale (+8% dans les deux cas).

La croissance dans les Amériques est estimée à 3%, l’Amérique du Sud (+8%) affichant la meilleure performance. Les Caraïbes (-9%) sont la seule sous-région à connaître une baisse des arrivées au cours de la période, certaines destinations subissant toujours les effets du passage des ouragans d’août et de septembre 2017.

Les informations limitées en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient laissent entrevoir une croissance de 6% et de 4%, respectivement, venant confirmer le rebond des destinations du Moyen-Orient et la consolidation de la croissance en Afrique.

D’après la dernière enquête en date auprès du Groupe d’experts du tourisme de l’OMT, la confiance dans le tourisme mondial reste forte. Les prévisions du Groupe pour la période allant de mai à août sont parmi les plus favorables de ces dix dernières années, dopées par un sentiment d’optimisme particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

Les experts tablaient aussi sur une performance robuste du tourisme au cours des quatre premiers mois 2018, cadrant avec les résultats vigoureux enregistrés par de nombreuses destinations à travers le monde.

Communiqué