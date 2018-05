Le résultat consolidé du groupe Tunisie leasing “TLG” devrait atteindre environ 16 millions de dinars (MDT), à la fin de l’exercice 2018, contre 12 MDT en 2017, soit une hausse de 42%, a indiqué Hichem Zghal, directeur général de TLG, lors d’une communication financière, mercredi 2 mai à Tunis.

“L’année 2017 est une bonne année et celle de 2018 sera meilleure, grâce à la consolidation de notre activité en Tunisie où la production est en croissance annuelle de 30%, au cours de deux dernières années. Idem pour les activités Algérie, où l’entreprise détient une part de marché de 25% avec une croissance de la production de 34%”, a précisé Zghal.

“Pour le Leasing en Tunisie, nous prévoyons une production en hausse de 10% en 2018 par rapport à 2017, et un coût du risque de 0,3% des encours alors que pour le Leasing en Algérie, nous prévoyons une progression de 11% de la production et un coût du risque global (incluant la provision sur créances courantes) de 1% des encours”.

Les prévisions de TLG sont également positives pour les activités factoring, soit une progression de 11,4% du chiffre d’affaires acheté et un coût du risque de 0,7% des encours de financement.

Quant aux activités de location longue durée, une augmentation de 12% est prévue aussi bien pour le parc des véhicules loués que pour les revenus.

S’agissant du leasing en Afrique subsaharienne, Zghal s’attend à une reprise de la production avec une croissance de 50% et un coût du risque de 0,5% des encours.

Il a rappelé que l’activité du groupe en Afrique subsaharienne au cours de 2017 était difficile à cause des facteurs exogènes liés à une conjoncture économique difficile dans plusieurs pays, marquée par une baisse importante des cours des matières premières, notamment les hydrocarbures et les produits miniers.

L’impact de ces événements sur les filiales du TLG au Gabon est la plus critique avec une baisse de la production de 110 millions d’euros à 86 millions d’euros en 2017, due à une baisse importante de l’investissement et une montée des impayés sur la clientèle dépendante des marchés publics. “A cet égard, le groupe Alios Finance, dans lequel le TLG a pris en 2005 une participation minoritaire, a mis en place un plan d’action visant principalement la revue de la stratégie commerciale et l’augmentation du capital du groupe de 20 millions d’euros pour renforcer les fonds propres des filiales et booster leur croissance. Cette augmentation sera réalisée à travers l’entrée dans le capital d’un nouvel investisseur.

Le responsable a également annoncé la fusion/absorption de Tunisie Factoring par Tunisie Leasing, qui a pour objectif d’éviter les doubles charges de gouvernance et de contrôle à plusieurs niveaux, d’augmenter substantiellement les fonds propres de Tunisie Leasing (10 MDT) et d’assurer un meilleur suivi des engagements des deux activités (leasing et factoring).

Suite à cette fusion/absorption, la nouvelle raison sociale sera Tunisie Leasing Factoring (TLF).

Au cours du premier trimestre 2018, le volume de la production s’est élevé à 130 MDT, en hausse de 20% par rapport à la même période de 2017 avec une part de marché de 21,7%.

A rappeler que Tunisie Leasing, dont le capital est détenu à hauteur de 53,25% par le groupe Amen, a introduit le leasing en Tunisie en 1984. Elle opère dans 11 pays africains (Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Cameroun, Gabon, Kenya, Zambie et Tanzanie).