“Le texte d’application de Start-up Act est fin prêt. Il sera envoyé aujourd’hui à la présidence du gouvernement et devrait être adopté au cours des prochaines semaines”, a indiqué vendredi, le ministre des Technologies et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce texte permettra, d’après lui, d’apporter des éclaircissements, dont notamment la mise en place des collèges de start-up et la définition du mode du travail du Fonds des fonds, dédié au financement et à l’accompagnement des startups tunisiennes innovantes et à forte valeur ajoutée.

Au niveau de l’infrastructure, le ministre a souligné qu’après avoir finalisé le Réseau national intégré de l’administration (RNIA), le département se penche actuellement sur la mise en place du Réseau administratif intégré des municipalités, qui permettra de numériser les prestations des municipalités destinées aux citoyens.

“Nous œuvrons, également, en étroite coordination avec le ministère de l’Environnement et des affaires locales, pour la mise en place d’un système informatique unifié pour les municipalités, qui consacrera la transparence des prestations et la lutte contre le favoritisme et la corruption”, a-t-il encore dit.

Sur un autre registre, Maarouf a fait savoir que le premier draft du code numérique de télécommunications est prêt, mais il sera encore examiné avec toutes les parties prenantes afin de l’améliorer et réduire le nombre d’articles qu’il comporte (actuellement 350), pour qu’il soit plus simple.

D’après lui, ce code vise à moderniser l’économie numérique, appuyer l’initiative privée et impulser le rôle de la filière technologique dans l’activité économique du pays.