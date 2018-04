Le programme “Smart Tunisia”, le pôle technologique de Sfax et 10 sociétés tunisiennes et étrangères implantées en Tunisie exerçant dans le domaine des nouvelles technologies ont signé une convention de partenariat, vendredi 27 avril.

Cette convention vise la création de 1.000 nouveaux postes d’emploi au profit de jeunes diplômés tunisiens dans les trois prochaines années.

Pour le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, en vertu de cette convention, lesdites sociétés s’engagent à créer les postes d’emploi promis et, en contrepartie, l’Etat s’engage à favoriser leur développement et leur expansion.

Maarouf a rappelé que le programme “Smart Tunisia” a été lancé dans l’objectif de favoriser la création de postes d’emploi à forte valeur ajoutée, au profit des compétences tunisiennes, en attirant des sociétés totalement exportatrices, opérant dans la filière technologique en Tunisie.

La finalité étant de faire de la Tunisie, une plateforme régionale dans le domaine de la technologie numérique, dans le cadre du programme de la Tunisie numérique 2020, lequel prévoit la création de 50 mille postes d’emploi.

“Jusque-là, nous sommes parvenus à assurer la création de plus de 10 mille emplois et nous sommes déterminés de continuer à travailler sur ce programme”, a-t-il souligné.

De son côté, Badreddine Ouali, président de Smart Tunisia (ST), a estimé que le programme ST bénéficie d’un important appui financier de la part de l’Etat, durant cette conjoncture économique difficile, ce qui rend ” cet appui très précieux”.

Il a salué les efforts déployés par les start-up tunisiennes et étrangères, dans l’impulsion de l’activité économique du pays.