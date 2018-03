“L’Afrique est riche mais les Africains sont pauvres ; cette pauvreté à plusieurs origines. Il faut d’abord souligner le fait que c’est vrai que l’Afrique est riche à travers ses ressources naturelles mais ces dernières sont exploitées par des compagnies étrangères qui le plus souvent n’apportent pas grand-chose à l’économie nationale.

Ces entreprises profitent d’une main-d’œuvre abondante et moins chère et une faible pression fiscale pour réaliser de gros chiffres d’affaires au détriment de nos Etats. Et le plus souvent elles ne transforment pas leur produit sur place, produit qui sera revendu aux Africains beaucoup plus cher après leur transformation à l’extérieur“.

En Tunisie, notre seule richesse naturelle est la matière grise, comme le disait le Bourguiba. Et l’analogie est justement super parfaite avec l’appauvrissement de l’Afrique:

– La Tunisie crée la matière première: je ne sais pas combien coûte la formation d’un médecin ou d’un ingénieur.

– La France prend gratuitement cette richesse pour créer de la richesse chez eux : des logiciels, ou plus généralement de la propriété intellectuelle.

– La Tunisie rachète au prix fort et en devises des licences de logiciels créés en partie par de l’intelligence tunisienne.

– Et encore mieux maintenant, même l’intégration de ces logiciels se fera par des sociétés étrangères. Exemple tout récent, le gouvernement a promis à GFI, qui a racheté Cynapsys, l’intégration de SAP à la Poste tunisienne.

Et malgré tout cela, nous maintenant notre volonté de trouver le moyen de donner de l’optimisme aux jeunes qui nous entourent que ce pays arrive à retenir.

Vive notre Tunisie, ces médiocres passeront et notre nation restera et, nchallah, meilleure pour nos enfants.

C’était mon petit coup de gueule du vendredi après midi

Fateh BEL HADJ ALI

