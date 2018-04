Pionnière du secteur des assurances en Tunisie, la STAR, avec une politique rigoureuse, continue à mettre en exécution son plan stratégique et opérationnel pour la concrétisation de ses ambitions stratégiques et la consolidation de ses performances.

Ainsi, nous attirons votre attention sur le fait que suite au lancement et la mise en production du premier lot du nouveau système d’information au début de l’année 2017 qui nécessite comme tout nouveau système une phase d’adaptation, de stabilisation et de fiabilisation des données, certains indicateurs provisoires ont été communiqués au 1er trimestre 2017 et qui ont été actualisés au fil de l’année.

Au titre du premier trimestre 2018, la STAR enregistre :

* Des primes émises nettes qui s’élèvent à 127,6 MD contre 103,1 MD en 2017,

* Un total des indemnisations servies de 55 MD contre 45 MD en 2017,

* Une augmentation des produits financiers de 11,1%, soit 12 MD contre 10,8 MD en 2017.