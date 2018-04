Les préparatifs de la saison touristique 2018, notamment , au niveau du transport aérien qui a enregistré une évolution de 14%, au cours du premier trimestre 2018, ont été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi à Tunis, entre les ministres du tourisme et de l’artisanat Salma Elloumi-Rekik et du transport Radouane Ayara en présence des responsables de TUNISAIR , de l’OACA (Office de l’Aviation Civile et des Aéroports) et de l’ONTT (Office national du tourisme tunisien), outre des responsables de la fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).

Au cours de la réunion, les participants ont convenu de mettre en place deux commissions permanentes au sein de Tunisair pour la gestion et le suivi de la capacité opérationnelle de la flotte du transporteur national et l’affrètement par Tunisair de cinq avions à partir de juin 2018 pour répondre à la demande croissante du secteur touristique, précise un communique du ministère du tourisme et de l’artisanat.

Il s’agit en outre de garantir l’amélioration de l’accessibilité des passagers aux aéroports et l’installation de moyens supplémentaires au niveau de la surveillance, la gestion des bagages et le renforcement des ressources humaines chargées de l’information et de l’encadrement des passagers en cas d’éventuelles changements des vols.

Il est à noter que sur les 52 compagnies opérant sur la Tunisie, dix nouvelles compagnies vont se positionner sur le marché tunisien en 2018 au double plans du régulier et du charter, précise la même source.