La demande en services de de santé en Afrique est en forte croissance. Elle constitue un défi majeur aux pouvoirs publics, tout en recelant des opportunités certaines et en offrant, aux opérateurs économiques et institutionnels, de grandes pistes d’amélioration. En effet, l’Afrique subsaharienne compte 1 médecin et 10 lits d’hôpital pour 10.000 habitants (l’OMS préconise un ratio de 7 médecins et 30 lits d’hôpital). Les dépenses de santé sont 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Les dépenses publiques par habitant sont passées de 70 à 160 dollars en quinze ans, et des systèmes de couverture de santé ont été déployés avec succès, comme au Rwanda.

Réinventer l’offre de soin tout en respectant les exigences de qualité des pays développés, en l’adaptant aux besoins de l’Afrique et à ses ressources devient une nécessité. De nouveaux modèles se déploient déjà en Afrique. Le secteur privé démontre sa capacité à participer à la réponse aux besoins et à la transformation de l’offre avec efficacité et performances.

Les start-ups Vula Mobile (Afrique du Sud) ou Gifted Mom (Cameroun) mettent en contact des patients ruraux avec des spécialistes, via leur smartphone. La société Clinifit déploie en Afrique des cliniques «low-cost», alliant des techniques de construction en préfabriqué et des techniques médicales mobiles modernes.

L’objet de ce panel est de confronter les expériences, de dégager des success-stories et d’identifier des pistes de coopération.

(Source: Forum Economique Africain – Tunisie avril 2018)