Les responsables du Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT) et de la Chambre chinoise de commerce international (CCOIC) ont souligné, lors de la première réunion du Conseil d’affaires sino-tunisien, tenue vendredi 13 avril à Pékin, leur disposition à diversifier davantage les opportunités de coopération et de partenariat entre les entreprises chinoises et tunisiennes, pour l’élargir à de nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée.

Selon un communiqué de l’ambassade de Tunisie à Pékin, la réunion s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé en 2014 entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et le Conseil chinois pour le développement du commerce international.

Les deux parties ont convenu d’approfondir les relations, d’intensifier les visites des délégations et de maintenir périodiques les réunions du Conseil des affaires.

La réunion a rassemblé des entreprises chinoises et tunisiennes opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, des TIC, du textile, des industries chimiques et de l’ingénierie, de l’emballage, des services financiers, bancaires et des consultations ainsi que de l’infrastructure.

A cette occasion, l’ambassadeur de la Tunisie à Pékin, Dhia Khaled, a souligné le développement important des relations économiques et commerciales tuniso-chinoises et les perspectives prometteuses de leur évolution, notamment à la lumière de l’intensification des visites de haut niveau, rappelant que la 9ème édition de la Commission mixte s’est tenue en février 2018 à Tunis.

La rencontre a permis d’évoquer l’évolution du climat d’investissement en Tunisie et les réformes inscrites dans la nouvelle loi sur l’investissement. Elle a été également marquée par l’organisation de réunions bilatérales de partenariat entre les entreprises des deux pays et la détermination des nouvelles opportunités de partenariat et d’écoulement du produit tunisien en Chine.

Par ailleurs, l’ambassade tunisienne a organisé, en coopération avec la Banque industrielle et commerciale de Chine (une des plus grandes banques publiques chinoises) et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de ressources agricoles et animales, un forum d’affaires et de rencontres entre la délégation tunisienne et des entreprises des provinces de Zhejiang et de Hunan ayant un poids économique important en Chine et œuvrant pour une plus grande ouverture aux espaces extérieurs, dont les pays arabes et africains.