La bourse de Tunis a débuté la séance de mardi dans le rouge, le Tunindex affiche une baisse de 0,29% avec 7 119,56 points, dans un volume total de 0,386 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, SERVICOM grimpe de 4,32% à 2,17 D, suivie par Poulina Group Holding et Société Ciment de Bizerte qui gagnent respectivement 2,97% et 2,60% à 10,40 D et 2,36 D.

A la baisse, AMS chute 2,88% à 1,01 D, tout comme AMI Assurances et ARTES qui baissent respectivement de 2,85% et 1,77% 8,16 D et 7,21 D.