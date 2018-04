Le Programme des leaders estudiantins offre aux jeunes, dans le cadre de l‘Initiative de partenariat USA-Moyen-Orient (MEPI), une importante opportunité de parfaire leurs compétences et de renforcer leur confiance en soi, à même de leur permettre de participer efficacement à la vie publique, à la consolidation de la démocratie et à la promotion d’une économie plus équitable. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Daniel Rubinstein, en marge de la conférence de clôture du Programme des leaders estudiantins, vendredi 6 avril 2018 à Hammamet.

Le Programme ne s’arrêtera pas là, assure-t-il, au contraire, ses organisateurs veilleront au suivi des initiatives prises par les étudiants bénéficiaires et à leur insertion concrète dans la société.

De son côté, Rita Estefane, directrice du programme MEPI, fait savoir que le programme des leaders estudiantins, lancé depuis 2002, offre, annuellement, à 120 étudiants provenant des différents pays de la région MENA, la possibilité de visiter, entre juin et août, les Etats-Unis, pendant six semaines.

Ce programme qui vise essentiellement à encourager l’action sociale et les facteurs de stabilité et de prospérité, permet aux participants de prendre connaissance des méthodes de prise de décision dans la société américaine et des mécanismes d’insertion sociale, explique-t-elle.

Au cours de cette conférence de clôture, les étudiants devaient présenter des idées de projet qu’ils envisageaient de mettre en place dans leurs pays respectifs.

Soutenu par le Congrès américain, le Programme veille depuis son lancement à renforcer les instances locales, la société civile, la création de projets, la femme, le travail commun et la gouvernance.