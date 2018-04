Le ministère de la Santé et la Fédération tunisienne de taekwondo viennent de signer une convention de partenariat portant sur la mise en place par le département de la santé de la logistique et du personnel médical lors du tournoi de qualification pour les jeux olympiques des jeunes dans cette discipline qui aura lieu les 6 et 7 avril courant ainsi que le championnat du monde juniors (9-13 avril) qui auront lieu à Hammamet avec la participation de 119 pays et plus d’un millier d’athlètes environ.

Imed Hammami, le ministre de la Santé, a indiqué à l’issue de la signature de ce partenariat que son département a donné une suite favorable à la demande de la fédération tunisienne de taekwondo “afin d’assurer le succès des deux compétions en raison du nombre important des délégations avec près de 2000 personnes au total attendues et représentant 119 pays”.

“Le ministère de la santé est soucieux d’apporter son soutien à ces manifestations sportives internationales et à toutes les fédérations sportives dans une expérience à même d’être un modèle”, a-t-il souligné.

Pour ce faire, le département de la Santé mettra à la disposition des organisateurs le cadre médical et paramédical ainsi que les moyens de transport et les équipements nécessaires, “afin d’établir les bases d’un partenariat entre le ministère de la santé et la fédération de taekwondo”.

De son côté, Ahmed Gaaloul, président de la Fédération tunisienne de taekwondo, estime que “l’intérêt manifesté par l’Etat et ses institutions pour l’organisation de ces manifestations sportives internationales ne manquera pas de relever la cote symbolique de la Tunisie auprès des instances sportives internationales”.

“Le fait que la Tunisie accueille deux événements sportifs de cette envergure, à savoir le tournoi de qualification pour les Jeux olympiques des jeunes et le Championnat du monde juniors de taekwondo, offre des perspectives non seulement au monde du sport mais également aux opérateurs économiques et touristiques en présence de 2000 invités de 19 pays, dont plusieurs hommes d’affaires”, a-t-il souligné.

La présidente de la Commission médicale de la fédération tunisienne de taekwondo, Monia Belkharia, dira pour sa part que le ministère de la santé s’est engagé à mettre en place tous les besoins nécessaires pour la couverture médicale des deux compétitions.

La salle de Hammamet abritera les 6 et 7 avril les épreuves de taekwondo qualificatives pour les JO des jeunes, prévus cette année à Buenos Aires en Argentine ainsi que le championnat du monde juniors, du 9 au 13 avril.