Les experts contrôleurs de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) ont détecté plusieurs dépassements et atteintes à l’environnement (pollution de l’air…) de la part d’entreprises industrielles et de santé dans le gouvernorat de Monastir.

A la suite des missions de contrôle q’elle a effectuées, l’ANPE assure avoir pris des mesures réglementaires et répressives nécessaires contre les entreprises polluantes.

Les déplacements des équipes de contrôle de l’ANPE s’inscrivent dans le cadre de campagnes lancées depuis le 26 mars 2018 pour dissuader les pratiques irresponsables et les atteintes à l’environnement, notamment au niveau des cours d’eau, des entreprises industrielles. Il s’agit de contrôler aussi la gestion des déchets dangereux provenant des activités industrielles et sanitaires dans la région.

Ghazi Krou, responsable de la direction de contrôle des activités polluantes à l’ANPE, a indiqué que des procès-verbaux à l’encontre des entreprises contrevenantes ont été rédigés et des échantillons relevés de stations d’épuration et d’eaux industrielles seront analysés et suivis. Par la suite, les sanctions dépendront de la nature des infractions et des risques qui en résultent.

Les amendes prévues vont de 100 dinars à 50.000 dinars voire 500.000 dinars.

Il a précisé que ces infractions concernent la gestion anarchique des déchets industriels et ceux des activités de soin ainsi que la pollution de l’air et le rejet des eaux industrielles.

Selon lui, l’efficacité du système de contrôle nécessite le suivi et la coordination entre tous les intervenants (ANPE et la justice) en vue d’identifier des solutions radicales à la gestion des déchets industriels et faciliter l’action des experts contrôleurs.